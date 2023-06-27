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Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником

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Венгрия, Вторник 27 июня 2023 13:11
Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Bild.

"Нет. Не для меня", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста считает ли он Путина военным преступником.

Объясняя свою позицию Орбан заявил, что о военных преступлениях якобы можно говорить после войны.

"Если вы хотите перемирия, а затем переговоров, мы должны убедить тех, кто является частью конфликта, сесть за стол переговоров. Пригласить их к столу и сказать: "Подойди к столу, я тебя арестую", - не лучшая идея. Поэтому сейчас совершенно неуместно говорить об этом", - сказал Орбан.

На вопрос журналиста, не достаточно ли тех военных преступлений, которые есть, чтобы считать Путина уже военным преступником, не дожидаясь окончания войны, Орбан сказал следующее: "Но ясно, что мы хотим мира, а для мира нужны переговоры. Для переговоров нужны переговорщики. Кому еще вести переговоры, как не лидерам вовлеченных стран".

Скандальные заявления Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не впервые скандально высказывается об Украине и войне. Так, комментируя резкое повышение цен в Венгрии и Европе, он заявил, что якобы "Украина в финансовом смысле несуществующая страна" и якобы "она не может себя финансировать". Помимо этого Орбан всерьез недавно заявил, что Украина якобы не может выиграть войну против России. В своих заявлениях премьер Венгрии дошел до того, что стал убеждать Украину к переговорам с Россией. Он отговаривал украинцев от предстоящего контрнаступления.

Добавим, что такие заявления не прошли бесследно и для самой Венгрии. Так, по данным Bloomberg, 23 мая венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым большим падением за день среди валют развивающихся стран. По данным СМИ, падение спровоцировано заявлениями премьер-министра страны Виктора Орбана.

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