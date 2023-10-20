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"Началась в 2008-м". Данилов сделал заявление о Третьей мировой войне

Киев, Пятница 20 октября 2023 11:36
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"Началась в 2008-м". Данилов сделал заявление о Третьей мировой войне Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Третья мировая война началась в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию. Конфликт в Израиле не последний, который всколыхнет мир в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем была ситуация февраля 2014 года. Просто она (Третья мировая, - ред.) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную, горячую фазу", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО назвал конфликт в Израиле последствием захватнической войны РФ против Украины.

"Я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время будем с вами наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", - добавил он.

По мнению Данилова, мировые лидеры понимают этот процесс, поэтому сейчас самое главное "поставить точку, чтобы война не расползлась".

Что происходит в Израиле

Боевики ХАМАС 7 октября из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала верхушку ХАМАС, руководившую нападением. При этом стороны продолжают обмениваться ракетными ударами.

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