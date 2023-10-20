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"Почалась у 2008-у". Данілов зробив заяву про Третю світову війну

Київ, П'ятниця 20 жовтня 2023 11:36
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"Почалась у 2008-у". Данілов зробив заяву про Третю світову війну Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Третя світова війна розпочалася у 2008 році, коли Росія вдерлася у Грузію. Конфлікт в Ізраїлі не останній, який сколихне світ найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Третя світова війна почалася у 2008 році, коли РФ напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова, - ред.) знаходилася у такому прихолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу", - сказав Данілов.

Секретар РНБО назвав конфлікт в Ізраїлі наслідком загарбницької війни РФ проти України.

"Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився", - додав він.

На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес, тому зараз найголовніше "поставити крапку, щоб війна не розповзлася".

Що відбувається в Ізраїлі

Бойовики ХАМАС 7 жовтня з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам ХАМАС. Армія оборони Ізраїля заявила, що ліквідувала верхівку ХАМАС, яка керувала нападом. При цьому сторони продовжують обмінюватися ракетними ударами.

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