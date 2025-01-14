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Тимошенко заявила о новых угрозах суверенитету Украины: в чем причина

Вторник 14 января 2025 20:12
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Тимошенко заявила о новых угрозах суверенитету Украины: в чем причина Фото: лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко (ba org ua)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украину превращают в ресурсный центр Европы, а также о навязанных стратегиях, которые создают угрозу суверенитету и противоречат национальным интересам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видеообращение Тимошенко.

По ее словам, сейчас официально выбрана, провозглашена и выполняется стратегия превращения свободной, независимой, демократической Украины в гибридную колонию со всеми вытекающими последствиями

"Украина стала первой и единственной в мире страной, где Конституционный Суд и другие органы власти формируются неизвестными международными игроками за пределами государства. Это абсолютное нарушение международного права, приравнивающее обращение с Украиной к статусу бесправной колонии. Никто не имеет права так действовать против Украины, и никто не должен это допускать", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" добавила, что выступает за широкое международное сотрудничество, но исключительно на взаимовыгодных условиях. "Никому не позволено, используя войну, разбирать Украину на органы. Не позволено это, в том числе, и нашим западным друзьям", - подчеркнула она.

Также Тимошенко в своем обращении очертила план действий по выходу из этой ситуации.

Ранее сообщалось, что фракция "Батькивщины" подготовила представление в Конституционный суд Украины о признании неконституционными ряда законов, в которых право формировать государственные органы власти отдается международным совещательным советам.

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