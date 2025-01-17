Опасности потери суверенитета, о которых говорит Тимошенко, вполне реальны, - эксперт

"В новом видеообращении Юлия Тимошенко отмечает риски превращения Украины в "сырьевой придаток". В частности, закон о развитии минерально-сырьевой базы, по ее словам, создает условия для бесконтрольного использования ресурсов и может привести к катастрофическим последствиям в долгосрочной перспективе", - отмечает Кулик.

По его мнению, подобные предостережения не являются безосновательными. В конце года парламент одобрил обновленную государственную программу развития минерально-сырьевой базы до 2030 года (законопроект №6227), чем "открыл дорогу для продажи полезных ископаемых и передачи месторождений в фактическую собственность иностранным корпорациям, развязывая им руки и уменьшая роль народа Украины в контроле над своими недрами", отмечает эксперт.

"Некоторые обвинят меня в популяризации Тимошенко, но я в очередной раз указываю, что ЮВТ актуализирует "боли" общества, которые другие политики игнорируют. И буду это делать пока украинская политика не приобретет дискурсивность и не появятся другие политические силы, способные предлагать собственные идеи как эти "боли" утолить, а не игнорировать", - резюмировал Кулик.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украину превращают в ресурсный центр Европы, а также о навязанных стратегиях, которые создают угрозу суверенитету и противоречат национальным интересам Украины.