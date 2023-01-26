Поблизу Запорізької АЕС зафіксовані потужні вибухи, - МАГАТЕ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ.

"В останні дні, зокрема сьогодні, експерти МАГАТЕ на українській Запорізькій АЕС повідомляють про потужні вибухи, що відбуваються за межами об'єкта", - йдеться у повідомленні.

Вчора близько 10:00 ранку було чути вісім сильних вибухів, від яких вібрували вікна офісів на заводі, а сьогодні їх побільшало. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що ознаки бойових дій поблизу ЗАЕС підкреслюють життєво важливе значення якнайшвидшого узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.

"Зона допоможе переконатися, що ЗАЕС не є ціллю та також не використовується для атак", - заявив Гроссі.

Україна повідомила МАГАТЕ, що атомні електростанції країни сьогодні знизили вироблення електроенергії внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури. Це підтвердили групи МАГАТЕ, які зараз постійно дислокуються на всіх майданчиках українських АЕС.