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Вблизи границ НАТО: немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик

Фото: немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Истребители ВВС Германии перехватили российский самолет Ил-20М в воздушном пространстве неподалеку от северных границ Польши над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Сообщается, что инцидент произошел утром 27 июня. По данным издания, радары НАТО засекли самолет-разведчик Ил-20М в 9:02 по местному времени (10:02 по киевскому времени). Он вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами, а также не выходил на связь.

В 9:32 с авиабазы в Лазе вылетели два истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с российским самолетом в 100 км от побережья Германии. Утверждается, что Ил-20М после этого продолжил двигаться на запад. В 40 км от острова Узедом самолет изменил свой курс и направился на север. При этом воздушное пространство Германии он не нарушил.

Как уточняет Bild, с начала года истребители НАТО уже девять раз поднимали по тревоге в связи с появлением российских самолетов.

 

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство стран НАТО

Напомним, в последнее время участились случаи, когда российские самолеты вторгаются в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Так, в мае истребители перехватили российский Су-24, который выполнял опасные маневры неподалеку от польской границы.

Также самолеты НАТО были подняты в воздух из-за того, что истребитель Су-35 ВС РФ нарушил воздушное пространство Эстонии. Это произошло в районе полуострова Юминда.

Кроме того, в июне истребители Королевских ВВС Великобритании перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет, который вторгся в воздушное пространство Польши.

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