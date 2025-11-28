В Бучанском районе Киевской области саперы обезвредили противотанковую управляемую ракету, которую обнаружил местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщается, в лесу Бучанского района пожилой мужчина увидел подозрительный предмет и сразу сообщил ГСЧС. Специалисты установили, что это противотанковая управляемая ракета от противотанкового ракетного комплекса.
Саперы транспортировали его для дальнейшего уничтожения в безопасном месте.
"Призываем каждого быть внимательными и осторожными. Если вы заметили подозрительный предмет - не подходите, не трогайте, немедленно звоните по телефону "101", - отметили в ГСЧС.
Фото: вблизи Бучи нашли противотанковую управляемую ракету (ГСЧС)
Напомним, в ночь на 25 ноября Киевская область пережила масштабную атаку российских войск. Под обстрелом оказались Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы.
В частности, в Белой Церкви был поврежден четырехэтажный жилой дом. В момент атаки в нем находились десятки людей, часть из них пряталась в подвальном помещении, которое использовалось как укрытие. Еще четыре жилых дома разрушены полностью.
В результате атаки пострадал 14-летний ребенок.
Той же ночью Россия атаковали Киев ракетами и беспилотниками что привело к проблемам с энерго- и водоснабжением.
Также были разрушены жилые дома в Печерском и Днепровском районах.
Кроме того, на левом берегу столицы были введены экстренные отключения света из-за атаки на энергосистему.
Тогда за сутки Россия выпустила по Украине 22 ракеты и более 460 дронов, большинство целей - объекты энергетической инфраструктуры.