У Вінницькій області з колонії втік в'язень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Втеча була здійснена 31 серпня

У Вінницькій області з Ладижинського підприємства, де засуджені проходять соціальну реабілітацію, втік ув'язнений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, втеча була здійснена в суботу, 31 серпня.

У 2017 році чоловік був засуджений за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України до чотирьох років позбавлення волі.

В прес-службі Національної поліції передали прикмети втікача: зріст 170 см, чорні короткі волосся, карі очі. На момент втечі був одягнений у темно-синю футболку, чорні спортивні штани, чорну кепку, чорні шкіряні туфлі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій установі виконання покарань №1 протягом декількох діб тримали укладеного з ознаками розладу здоров'я в жахливих антисанітарних умовах.

Крім того, росіянин Олексій Седиков, засудженого в Україні за тероризм з-за того, що воював на боці бойовиків "ЛНР", написав прохання про помилування президенту Володимиру Зеленському.

Також Московський міський суд (Росія) визнав норвежця Фруда Берга винним у шпигунстві і засудив до 14 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.