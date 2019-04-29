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Перемогу Зеленського на виборах вважають кращим варіантом для РФ 31% росіян

Новини » Вибори 2019    29.04.2019 - 18:29
Перемогу Зеленського на виборах вважають кращим варіантом для РФ 31% росіян
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Згідно із опитуванням, 2% вважали кращим варіантом перемогу Петра Порошенка

Перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України кращим варіантом для Росії вважають 31% росіян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування російського "Левада-Центру".

Разом з тим, згідно із опитуванням, 2% вважали кращим варіантом перемогу Петра Порошенка, 55% заявляли, що для Росії не має значення ім’я переможця виборів, ще 12% - не змогли відповісти на це питання.

Зазначається, що опитування проводили 18-23 квітня у 137 населених пунктах 50 російських регіонів. У ньому взяли участь 1 625 людей.

Нагадаємо, раніше майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про можливе спрощення процедури отримання російських паспортів громадянами України. Зеленський наголосив, що такими діями Росія "даремно витрачає час".

В свою чергу Путін висунув пропозицію ввести загальне громадянство для жителів Росії і України.

Також РБК-Україна писало, що в Російській Федерації відкрили перший центр для видачі російських паспортів жителям так званої "Луганської народної республіки".

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