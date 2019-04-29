ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін запропонував ввести загальне громадянство для України і РФ

Новини » Політика    29.04.2019 - 17:26
Путін запропонував ввести загальне громадянство для України і РФ
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За його словами, "це зробить обидві країни сильнішими та успішнішими"

Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін висунув пропозицію ввести загальне громадянство для жителів Росії і України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, "спільне громадянство зробить обидві країни сильнішими та успішнішими".

"Я багато разів говорив, що українці та росіяни - братні народи і навіть більше того. Я взагалі вважаю, що це один народ. І, якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни, і українці", - заявив він.

За словами Путіна, це рішення говорить про те, що "ми домовимося, напевно, тому що у нас є багато спільного".

Зазначимо, раніше майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про можливе спрощення процедури отримання російських паспортів громадянами України. Зеленський підкреслив, що такими діями Росія "даремно витрачає час".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким спростив процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Пізніше Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. За його словами, Кремль розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але й усієї України.

Також РБК-Україна писало, що в Російській Федерації відкрили перший центр для видачі російських паспортів жителям так званої "Луганської народної республіки".

У свою чергу, в Міністерстві закордонних справ України заявили про готовність повідомити громадянам Російської Федерації про небезпеку перебування на території ОРДЛОу зв'язку з видачею російських паспортів.

МЗС буде рекомендувати росіянам покинути ОРДЛО В РФ відкрили центр для видачі паспортів жителям "ЛНР"
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїнапаспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся