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Победу Зеленского на выборах считают лучшим вариантом для РФ 31% россиян

Новости » Выборы 2019    29.04.2019 - 18:29
Победу Зеленского на выборах считают лучшим вариантом для РФ 31% россиян
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Согласно опросу, 2% считали лучшим вариантом победу Петра Порошенко

Победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины лучшим вариантом для России считают 31% россиян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса российского "Левада-Центра".

Вместе с тем, согласно опросу, 2% считали лучшим вариантом победу Петра Порошенко, 55% заявляли, что для России не имеет значение имя победителя выборов, еще 12% - не смогли ответить на этот вопрос.

Отмечается, что опрос проводили 18-23 апреля в 137 населенных пунктах 50 российских регионов. В нем приняли участие 1 625 человек.

Напомним, ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина о возможном упрощении процедуры получения российских паспортов гражданами Украины. Зеленский подчеркнул, что такими действиями Россия "зря тратит время".

В свою очередь Путин выдвинул предложение ввести общее гражданство для жителей России и Украины.

РБК-Украина писало, что в Российской Федерации открыли первый центр для выдачи российских паспортов жителям так называемой "Луганской народной республики".

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