Перемога Португалії в Лізі націй негарантувала їй вихід на Євро-2020

Перемога збірної Португалії в новому турнірі УЄФА Лізі націй, заснованого в 2018 році з метою замінити товариські матчі, не гарантує їй вихід на Євро-2020. Про Цьому інформує tribuna.com.

Якщо Португалія або будь-яка інша команда з плей-офф фінального турніру Ліги націй не вийде на чемпіонат Європи через кваліфікацію, то зіграє в матчах на виліт за право на потрапляння на турнір. Ці матчі відбудуться у 2020 році.

У фінальній частині Ліги націй також грали Нідерланди, Англія та Швейцарія.

Нагадаємо, Португалія грає в одній групі зі збірною України у відборі на Євро-2020.

Команда Андрія Шевченка лідирує у групі B, зігравши у трьох стартових матчах відбору внічию проти Португалії (0:0), а потім здолавши Люксембург з рахунком 2:1 та Сербію - 5:0.

Португалія після двох матчів посідає третє місце в групі.