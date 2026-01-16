Скандальное заявление Красного Креста

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал Красный Крест за публикацию, в которой удары России по украинским городам фактически были поставлены в один ряд с ситуацией на территории РФ.

Сибига отреагировал на заявление МККК, где организация выразила обеспокоенность атаками по критической инфраструктуре, в результате которых миллионы людей остались без электроэнергии и тепла.

В сообщении Красного Креста рядом с украинскими городами - в частности Киевом и Днепром - упоминались Белгород, а также Донецк, находящийся под российской оккупацией.

В то же время МККК уже неоднократно подвергался критике из-за отсутствия полноценного доступа к украинским военнопленным, которых удерживает РФ.

Как отмечалось в отчетах миссии ОБСЕ, Россия до сих пор не обеспечивает организации полного и системного доступа к пленным на своей территории и на временно оккупированных землях Украины.