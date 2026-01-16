RU

Лубинец пригласил руководство Красного Креста в Украину после их скандального заявления

Фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

Во время визита в Женеву представители Украины встретились с руководством Красного Креста. Украинская сторона призвала посетить страну и оценить последствия российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам омбудсмена, ключевой темой разговора стало принципиальное несогласие Украины с риторикой МККК, которая фактически уравнивает Россию и Украину в войне.

"Формулировки, которые ставят на один уровень государство-агрессора и государство, которое защищается, являются недопустимыми и опасными", - подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что Россия сознательно ведет войну против гражданского населения, системно атакуя энергетическую инфраструктуру, больницы, школы и жилые дома.

"Это не абстрактное противостояние, а тактика террора против мирных людей", - заявил омбудсмен.

Также Лубинец пригласил руководство МККК посетить Украину, чтобы увидеть последствия российских ударов собственными глазами.

"Возможно, тогда слова на бумаге снова начнут соответствовать реальности", - добавил он.

Отдельно стороны обсудили доступ МККК к украинским военнопленным и незаконно удерживаемым гражданским, поиск пропавших без вести и обмены.

"Именно отсутствие системного доступа к нашим людям в плену годами подрывает доверие к МККК", - подчеркнул Лубинец.

 

Скандальное заявление Красного Креста

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал Красный Крест за публикацию, в которой удары России по украинским городам фактически были поставлены в один ряд с ситуацией на территории РФ.

Сибига отреагировал на заявление МККК, где организация выразила обеспокоенность атаками по критической инфраструктуре, в результате которых миллионы людей остались без электроэнергии и тепла.

В сообщении Красного Креста рядом с украинскими городами - в частности Киевом и Днепром - упоминались Белгород, а также Донецк, находящийся под российской оккупацией.

В то же время МККК уже неоднократно подвергался критике из-за отсутствия полноценного доступа к украинским военнопленным, которых удерживает РФ.

Как отмечалось в отчетах миссии ОБСЕ, Россия до сих пор не обеспечивает организации полного и системного доступа к пленным на своей территории и на временно оккупированных землях Украины.

