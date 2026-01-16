Лубінець запросив керівництво Червоного Хреста в Україну після їх скандальної заяви

За словами омбудсмена, ключовою темою розмови стала принципова незгода України з риторикою МКЧХ, яка фактично зрівнює Росію та Україну у війні.

"Формулювання, які ставлять на один рівень державу-агресора і державу, що захищається, є неприпустимими і небезпечними", - наголосив Лубінець.

Він підкреслив, що Росія свідомо веде війну проти цивільного населення, системно атакуючи енергетичну інфраструктуру, лікарні, школи та житлові будинки.

"Це не абстрактне протистояння, а тактика терору проти мирних людей", - заявив омбудсмен.

Також Лубінець запросив керівництво МКЧХ відвідати Україну, щоб побачити наслідки російських ударів на власні очі.

"Можливо, тоді слова на папері знову почнуть відповідати реальності", - додав він.

Окремо сторони обговорили доступ МКЧХ до українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних, пошук зниклих безвісти та обміни.

"Саме відсутність системного доступу до наших людей у полоні роками підриває довіру до МКЧХ", - наголосив Лубінець.