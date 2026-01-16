UA

Лубінець запросив керівництво Червоного Хреста в Україну після їх скандальної заяви

Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Під час візиту до Женеви представники України зустрілися з керівництвом Червоного Хреста. Українська сторона закликала відвідати країну та оцінити наслідки російських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, ключовою темою розмови стала принципова незгода України з риторикою МКЧХ, яка фактично зрівнює Росію та Україну у війні.

"Формулювання, які ставлять на один рівень державу-агресора і державу, що захищається, є неприпустимими і небезпечними", - наголосив Лубінець.

Він підкреслив, що Росія свідомо веде війну проти цивільного населення, системно атакуючи енергетичну інфраструктуру, лікарні, школи та житлові будинки.

"Це не абстрактне протистояння, а тактика терору проти мирних людей", - заявив омбудсмен.

Також Лубінець запросив керівництво МКЧХ відвідати Україну, щоб побачити наслідки російських ударів на власні очі.

"Можливо, тоді слова на папері знову почнуть відповідати реальності", - додав він.

Окремо сторони обговорили доступ МКЧХ до українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних, пошук зниклих безвісти та обміни.

"Саме відсутність системного доступу до наших людей у полоні роками підриває довіру до МКЧХ", - наголосив Лубінець.

Скандальна заява Червоного Христа

Нагадаємо, що очільник МЗС України Андрій Сибіга розкритикував Червоний Хрест за публікацію, у якій удари Росії по українських містах фактично були поставлені в один ряд із ситуацією на території РФ.

Сибіга відреагував на заяву МКЧХ, де організація висловила занепокоєння атаками по критичній інфраструктурі, внаслідок яких мільйони людей залишилися без електроенергії та тепла.

У повідомленні Червоного Хреста поруч з українськими містами - зокрема Києвом і Дніпром - згадувалися Бєлгород, а також Донецьк, що перебуває під російською окупацією.

Водночас МКЧХ уже неодноразово зазнавав критики через відсутність повноцінного доступу до українських військовополонених, яких утримує РФ.

Як зазначалося у звітах місії ОБСЄ, Росія й досі не забезпечує організації повного та системного доступу до полонених на своїй території та на тимчасово окупованих землях України.

