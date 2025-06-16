Плюс 15 лет: эти ошибки в макияже безжалостно старят и бросаются всем в глаза

Макияж способен творить чудеса, но несколько неудачных движений кистью или неудачный цвет карандаша могут все испортить. Не все женщины знают, как правильно наносить тон или "рисовать" брови, из-за чего нечаянно добавляют себе возраста.
РБК-Украина рассказывает, какие ошибки в макияже все портят и привлекают к себе ненужное внимание.
Слишком матовая или плотная тональная основа "оседает" в мимических морщинах и подчеркивает сухость, особенно если кожа уже не юная. Из-за этого лицо выглядит уставшим, а текстура становится похожей на маску.
Вместо этого лучше выбирать легкие увлажняющие формулы с сиянием. Тональные кремы без слишком плотного эффекта освежают и придают мягкость. К тому же вы точно скроете возраст, если выберете не слишком темный цвет средства.
Многие стремятся "высветлить" темные круги, но выбирают слишком светлый или плотный консилер. Выглядит это неестественно, будто маска, и еще больше привлекает внимание. И, конечно же, только добавляет 10-15 лет.
Лучше выбрать цвет, ближе к коже или с персиковым подтоном (он нейтрализует бледность и выглядит естественно). Также помните, что лучше меньше, чем больше. Консилер должен легко ложиться и быть незаметным, а слишком толстый слой все испортит.
Широкие и черные "инстаграмные" брови давно не в тренде. Они утяжеляют взгляд, делают лицо грубее и значительно старше. Кроме этого, темный карандашик неудачно привлечет внимание к глазам и лбу, а если тон будет слишком бледным, то вид будет нездоровым.
Натуральная форма, мягкие штрихи и действительно "ваш" оттенок - вот рецепт идеальных бровей. Присмотритесь к новым косметическим средствам, таким как тушь, маркер с эффектом волосков и воск.
Блестящие тени на верхнем веке или в складке - точно плохой вариант для кого-угодно после 30. Они "проваливаются" в морщины и подчеркивают их. А еще имеют "дешевый" вид.
Лучше использовать матовые и нюдовые оттенки, а блеск только во внутренний уголок глаза или на центр подвижного века. А еще не забывайте о том, что макияж глаз должен быть или акцентным, или частью общей "картины". Поэтому если делаете "смоки", то откажитесь от яркой помады.
Даже "люксовая" пудра в большом количестве может "пересушить" лицо и сделать кожу похожей на бумагу. Особенно опасно припудривать зону под глазами или носогубки. И не забывайте о румянах, ведь бледное лицо выглядит уставшим, особенно в сочетании с матовым тоном.
Правильно подобранный теплый оттенок румян мгновенно освежит, скроет возраст и придаст "живого" цвета. И если вы научитесь не "забивать" кожу пудрой и подчеркивать румяные щечки, то никто не догадается, сколько вам лет.
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Во время написания материала были использованы источники: сайты 50 is not old, Glamour.