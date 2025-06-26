Звездный волейболист Плотницкий стал отцом во второй раз: как назвали маленькую принцессу

Кто такой Олег Плотницкий

Плотницкий является одним из самых успешных волейболистов в истории украинского спорта.

Он был частью команды, которая в 2017 году одержала победу в Золотой Евролиге - одном из ключевых турниров для европейских сборных.

Одним из самых выдающихся достижений Плотницкого в сборной стало участие в чемпионате мира 2022 года, где Украина впервые в истории дошла до четвертьфинальной стадии, установив новый рекорд для нашей страны.

Однако весной 2025 года Плотницкий официально объявил о завершении выступлений за сборную Украины.

Отметим, что Олег сейчас является единственным украинским представителем в сильнейшей волейбольной лиге - итальянской.

Он играл за "Веро Воллей Монцу", а сейчас является одним из ключевых игроков "Сер Сейфети Перуджи". В составе этой команды Плотницкий достиг впечатляющих успехов: вместе с клубом он становился чемпионом Италии, завоевывал национальный Кубок и Суперкубок, а также в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

Ранее титулованный волейболист рассказал, жалеет ли об уходе из сборной Украины.