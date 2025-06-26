Звездный волейболист Плотницкий стал отцом во второй раз: как назвали маленькую принцессу

Бывший капитан мужской сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий и его жена Анна сообщили о рождении дочери.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на личный блог супругов в Instagram.

Что известно о рождении дочери Плотницкого Звезда украинского волейбола во второй раз стал отцом, жена Анна - тоже в прошлом украинская волейболистка и игрок национальной сборной, победительница европейской лиги - подарила ему дочь. Девочку назвали Машей. Она появилась на свет 25 июня в 14:44, ее рост - 55 см, вес - 3 945 г. Новорожденная дочь Олега Плотницкого (фото: instagram.com/oleh_anna_family) Добавим, что 28-летний Олег и 32-летняя Анна уже воспитывают сына Святослава, который родился в 2021 году. Олег и Анна с сыном (фото: facebook.com/Oleh Plotnytskyi)