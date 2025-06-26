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Звездный волейболист Плотницкий стал отцом во второй раз: как назвали маленькую принцессу

Четверг 26 июня 2025 14:11
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Звездный волейболист Плотницкий стал отцом во второй раз: как назвали маленькую принцессу Олег Плотницкий с женой (фото:facebook.com/anna.stepanyuk.9)
Автор: Styler Editor 4

Бывший капитан мужской сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий и его жена Анна сообщили о рождении дочери.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на личный блог супругов в Instagram.

Что известно о рождении дочери Плотницкого

Звезда украинского волейбола во второй раз стал отцом, жена Анна - тоже в прошлом украинская волейболистка и игрок национальной сборной, победительница европейской лиги - подарила ему дочь.

Девочку назвали Машей. Она появилась на свет 25 июня в 14:44, ее рост - 55 см, вес - 3 945 г.

Звездный волейболист Плотницкий стал отцом во второй раз: как назвали маленькую принцессуНоворожденная дочь Олега Плотницкого (фото: instagram.com/oleh_anna_family)

Добавим, что 28-летний Олег и 32-летняя Анна уже воспитывают сына Святослава, который родился в 2021 году.

Звездный волейболист Плотницкий стал отцом во второй раз: как назвали маленькую принцессуОлег и Анна с сыном (фото: facebook.com/Oleh Plotnytskyi)

Кто такой Олег Плотницкий

Плотницкий является одним из самых успешных волейболистов в истории украинского спорта.

Он был частью команды, которая в 2017 году одержала победу в Золотой Евролиге - одном из ключевых турниров для европейских сборных.

Одним из самых выдающихся достижений Плотницкого в сборной стало участие в чемпионате мира 2022 года, где Украина впервые в истории дошла до четвертьфинальной стадии, установив новый рекорд для нашей страны.

Однако весной 2025 года Плотницкий официально объявил о завершении выступлений за сборную Украины.

Отметим, что Олег сейчас является единственным украинским представителем в сильнейшей волейбольной лиге - итальянской.

Он играл за "Веро Воллей Монцу", а сейчас является одним из ключевых игроков "Сер Сейфети Перуджи". В составе этой команды Плотницкий достиг впечатляющих успехов: вместе с клубом он становился чемпионом Италии, завоевывал национальный Кубок и Суперкубок, а также в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

Ранее титулованный волейболист рассказал, жалеет ли об уходе из сборной Украины.

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