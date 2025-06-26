Зірковий волейболіст Плотницький став батьком вдруге: як назвали маленьку принцесу

Колишній капітан чоловічої збірної України з волейболу Олег Плотницький та його дружина Анна повідомили про народження доньки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на особистий блог подружжя в Instagram .

Олег і Анна з сином (фото: facebook.com/Oleh Plotnytskyi)

Додамо, що 28-річний Олег і 32-річна Анна вже виховують сина Святослава, який народився у 2021 році.

Дівчинку назвали Марійка. Вона з'явилася на світ 25 червня о 14:44, її зріст - 55 см, вага - 3 945 г.

Зірка українського волейболу вдруге став батьком, дружина Анна - теж в минулому українська волейболістка і гравчиня національної збірної, переможниця європейської ліги - подарувала йому доньку.

Хто такий Олег Плотницький

Плотницький є одним із найуспішніших волейболістів в історії українського спорту.

Він був частиною команди, яка у 2017 році здобула перемогу в Золотій Євролізі - одному з ключових турнірів для європейських збірних.

Одним із найвизначніших досягнень Плотницького в збірній стала участь у чемпіонаті світу 2022 року, де Україна вперше в історії дійшла до чвертьфінальної стадії, встановивши новий рекорд для нашої країни.

Однак навесні 2025 року Плотницький офіційно оголосив про завершення виступів за збірну України.

Зазначимо, що Олег наразі є єдиним українським представником у найсильнішій волейбольній лізі - італійській.

Він грав за "Веро Воллей Монцу", а зараз є одним з ключових гравців "Сер Сейфеті Перуджі". У складі цієї команди Плотницький досяг вражаючих успіхів: разом із клубом він ставав чемпіоном Італії, виборював національний Кубок та Суперкубок, а також цього сезону виграв Лігу чемпіонів.

Раніше титулований волейболіст розповів, чи шкодує про відхід зі збірної України.