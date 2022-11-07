Плыли бомбить Украину. Турция не пропустила корабли РФ в Черное море, - мониторинговая группа

Турция не пропустила через Босфор российские военные корабли, которые 9 месяцев пытались попасть в Черное море для бомбардировки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко.

"Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали... Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) сегодня 06.11.2022 в Сингапурском проливе на пути к месту базирования во Владивостоке из Средиземного моря", - написал Клименко.

Корабли 9 месяцев ждали от турецкой стороны разрешения для прохода в Черное море. Однако так и не получили его. Впоследствии они развернулись и уплыли к месту постоянного базирования в российском Владивостоке.

Напомним, через три дня после начала полномасштабной войны в Украине Турция задействовала положение конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для кораблей военно-морских сил России.

Однако для бомбардировок украинских городов россияне задействовали корабли Черноморского флота ВМФ РФ, которые базируются в оккупированном Крыму.

При этом в последнее время все чаще на боевое дежурство в Черное море не выходят корабли-носители "Калибров". Такой результат, по словам президента Украины Владимира Зеленского, обеспечили украинские военные.

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