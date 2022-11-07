Плыли бомбить Украину. Турция не пропустила корабли РФ в Черное море, - мониторинговая группа
Турция не пропустила через Босфор российские военные корабли, которые 9 месяцев пытались попасть в Черное море для бомбардировки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко.
Корабли 9 месяцев ждали от турецкой стороны разрешения для прохода в Черное море. Однако так и не получили его. Впоследствии они развернулись и уплыли к месту постоянного базирования в российском Владивостоке.
"Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали... Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) сегодня 06.11.2022 в Сингапурском проливе на пути к месту базирования во Владивостоке из Средиземного моря", - написал Клименко.
Фото: ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag и противолодочный корабль Admiral Tributs (twitter.com/StraitsSights)
Напомним, через три дня после начала полномасштабной войны в Украине Турция задействовала положение конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для кораблей военно-морских сил России.
Однако для бомбардировок украинских городов россияне задействовали корабли Черноморского флота ВМФ РФ, которые базируются в оккупированном Крыму.
При этом в последнее время все чаще на боевое дежурство в Черное море не выходят корабли-носители "Калибров". Такой результат, по словам президента Украины Владимира Зеленского, обеспечили украинские военные.
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