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Туреччина закриває протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів

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Анкара, Неділя 27 лютого 2022 21:38
Туреччина закриває протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів Фото: Туреччина закриє Босфор для військових кораблів Росії (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Туреччина задіяла положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор і Дарданелли для кораблів Військово-Морських сил Росії. Раніше Анкара заявляла, що не може заборонити їх прохід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу телеканалу CNN Turk.

"Тепер це перетворилося на війну. Це не військова операція, це офіційний стан війни", - сказав Чавушоглу.

Міністр додав, що Туреччина дотримуватиметься 19 статті Конвенції Монтре. За його словами, положення цієї статті досить ясно-військові кораблі воюючих держав не мають права проходити через протоки.

Нагадаємо, 24 лютого Путін 24 оголосив війну Україні, назвавши своє рішення "військовою спецоперацією" і ввів на територію країни російські війська.

Бойові дії на території України триває четвертий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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