Туреччина закриває протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів
Туреччина задіяла положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор і Дарданелли для кораблів Військово-Морських сил Росії. Раніше Анкара заявляла, що не може заборонити їх прохід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу телеканалу CNN Turk.
"Тепер це перетворилося на війну. Це не військова операція, це офіційний стан війни", - сказав Чавушоглу.
Міністр додав, що Туреччина дотримуватиметься 19 статті Конвенції Монтре. За його словами, положення цієї статті досить ясно-військові кораблі воюючих держав не мають права проходити через протоки.
Нагадаємо, 24 лютого Путін 24 оголосив війну Україні, назвавши своє рішення "військовою спецоперацією" і ввів на територію країни російські війська.
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