ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Весомый результат. Зеленский объяснил, почему корабли РФ не выходят в Черное море

Новина українською →
Киев, Воскресенье 06 ноября 2022 21:34
Весомый результат. Зеленский объяснил, почему корабли РФ не выходят в Черное море Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Все чаще на боевое дежурство в Черное море не выходят в корабли-носители "Калибров". Этот результат обеспечили украинские военные.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Примите во внимание. Все чаще появляются сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше русского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, обязательно будет такой день, когда ВСУ смогут отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и на небе.

Напомним, что по данным на воскресенье, 6 ноября, Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного корабля с крылатыми ракетами типа "Калибр".

При этом днем ранее, по данным на утро субботы, 5 ноября и пятницы, 4 ноября, группировку кораблей с "Калибрами" в акватории Черного моря составлял один корабль с 8 крылатыми ракетами указанного типа на борту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Черноморский флот Вторжение России в Украину
NEWS
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины