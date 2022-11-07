ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Плили бомбити Україну. Туреччина не пропустила кораблі РФ у Чорне море, - моніторингова група

Новость на русском →
Понеділок 07 листопада 2022 14:23
Плили бомбити Україну. Туреччина не пропустила кораблі РФ у Чорне море, - моніторингова група Фото: Туреччина не пропустила російські військові кораблі у Чорне море (twitter.com/StraitsSights)
Автор: Руслан Гаращенко

Туреччина не пропустила через Босфор російські військові кораблі, які 9 місяців намагалися потрапити до Чорного моря для бомбардування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка.

Кораблі 9 місяців чекали від турецької сторони дозволу на прохід у Чорне море. Однак, так і не отримали його. Згодом вони розгорнулися і попливли до місця постійного базування у Владивостоці.

"Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли... Ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564) сьогодні 06.11.2022 у Сінгапурській протоці на шляху до місця базування у Владивостоці із Середземного моря", - написав Клименко.

Фото: ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Varyag і протичовновий корабель Admiral Tributs ( twitter.com/StraitsSights )

Нагадаємо, через три роки дня після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина задіяла положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор і Дарданелли для кораблів військово-морських сил Росії.

Проте для бомбардувань українських міст росіяни задіяли кораблі Чорноморського флоту ВМФ РФ, які базуються в окупованому Криму.

При цьому останнім часом все частіше на бойове чергування до Чорного моря не виходять кораблі-носії "Калібрів". Такий результат за словами президента України Володимира Зеленського забезпечили українські військові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Турция Війна в Україні
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ