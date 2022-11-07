Плили бомбити Україну. Туреччина не пропустила кораблі РФ у Чорне море, - моніторингова група

Туреччина не пропустила через Босфор російські військові кораблі, які 9 місяців намагалися потрапити до Чорного моря для бомбардування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка.

"Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли... Ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564) сьогодні 06.11.2022 у Сінгапурській протоці на шляху до місця базування у Владивостоці із Середземного моря", - написав Клименко.

Кораблі 9 місяців чекали від турецької сторони дозволу на прохід у Чорне море. Однак, так і не отримали його. Згодом вони розгорнулися і попливли до місця постійного базування у Владивостоці.

Нагадаємо, через три роки дня після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина задіяла положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор і Дарданелли для кораблів військово-морських сил Росії.

Проте для бомбардувань українських міст росіяни задіяли кораблі Чорноморського флоту ВМФ РФ, які базуються в окупованому Криму.

При цьому останнім часом все частіше на бойове чергування до Чорного моря не виходять кораблі-носії "Калібрів". Такий результат за словами президента України Володимира Зеленського забезпечили українські військові.

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