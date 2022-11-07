Плили бомбити Україну. Туреччина не пропустила кораблі РФ у Чорне море, - моніторингова група
Туреччина не пропустила через Босфор російські військові кораблі, які 9 місяців намагалися потрапити до Чорного моря для бомбардування України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка.
Кораблі 9 місяців чекали від турецької сторони дозволу на прохід у Чорне море. Однак, так і не отримали його. Згодом вони розгорнулися і попливли до місця постійного базування у Владивостоці.
"Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли... Ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564) сьогодні 06.11.2022 у Сінгапурській протоці на шляху до місця базування у Владивостоці із Середземного моря", - написав Клименко.
Фото: ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Varyag і протичовновий корабель Admiral Tributs ( twitter.com/StraitsSights )
Нагадаємо, через три роки дня після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина задіяла положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор і Дарданелли для кораблів військово-морських сил Росії.
Проте для бомбардувань українських міст росіяни задіяли кораблі Чорноморського флоту ВМФ РФ, які базуються в окупованому Криму.
При цьому останнім часом все частіше на бойове чергування до Чорного моря не виходять кораблі-носії "Калібрів". Такий результат за словами президента України Володимира Зеленського забезпечили українські військові.
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