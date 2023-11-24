Плодотворная неделя. Спецназовцы СБУ показали, как уничтожают вражескую пехоту и технику

Бойцы специального назначения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины за неделю на фронте нанесли российским оккупантам существенные потери. Были ликвидированы сотни захватчиков и десятки единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
В спецслужбе отметили, что "Альфавцы" смогли "размотать" вражескую пехоту во время штурма и три десятка бронированной техники.
"Наши воины плодотворно отработали очередную неделю на фронте", - говорится в публикации.
Также в СБУ представили список пораженных целей противника:
Кроме того, в СБУ опубликовали видео, как спецназовцы "А" ликвидировали вражеские силы на фронте на текущей неделе.
Напомним, на днях спецназовцы СБУ показали кадры, как с помощью дронов уничтожают вражескую технику на поле боя. Тогда в результате успешных атак оккупанты потеряли танк и две артсистемы.
Ранее сообщалось, что 9 ноября спецназначения подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк" установили рекорд по количеству уничтоженной российской техники за ночь.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 22 ноября, российские террористы потеряли 1100 солдат. С начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны было уничтожено около 322 900 вражеских солдат.
Добавим, что в Силах обороны Таврического направления рассказали, что за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские воины уничтожили около 675 российских оккупантов. Также среди потерь врага есть ЗРК "Бук".
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