Плодотворная неделя. Спецназовцы СБУ показали, как уничтожают вражескую пехоту и технику

В спецслужбе отметили, что "Альфавцы" смогли "размотать" вражескую пехоту во время штурма и три десятка бронированной техники.

"Наши воины плодотворно отработали очередную неделю на фронте", - говорится в публикации.

Также в СБУ представили список пораженных целей противника:

207 вражеских военных,

5 танков захватчиков,

25 ББМ противника

7 артиллерийских систем и 1 РСЗО оккупантов,

6 единиц ПВО врага,

26 беспилотников россиян,

3 системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки войск РФ,

69 автомобилей противника,

1 система видеонаблюдения "Муром" росармии,

67 огневых позиций и укреплений врага,

6 складов с боеприпасами российских интервентов.

Кроме того, в СБУ опубликовали видео, как спецназовцы "А" ликвидировали вражеские силы на фронте на текущей неделе.

СБУ на фронте

Напомним, на днях спецназовцы СБУ показали кадры, как с помощью дронов уничтожают вражескую технику на поле боя. Тогда в результате успешных атак оккупанты потеряли танк и две артсистемы.

Ранее сообщалось, что 9 ноября спецназначения подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк" установили рекорд по количеству уничтоженной российской техники за ночь.

Потери РФ в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 22 ноября, российские террористы потеряли 1100 солдат. С начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны было уничтожено около 322 900 вражеских солдат.

Добавим, что в Силах обороны Таврического направления рассказали, что за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские воины уничтожили около 675 российских оккупантов. Также среди потерь врага есть ЗРК "Бук".