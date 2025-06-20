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Какой "лук" выбрала Леся Никитюк для выписки из роддома: элегантность в сером oversize-костюме

Пятница 20 июня 2025 11:32
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Какой "лук" выбрала Леся Никитюк для выписки из роддома: элегантность в сером oversize-костюме Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская ведущая Леся Никитюк наконец подтвердила, что впервые стала мамой. Ведущая не только поделилась радостной новостью, но и продемонстрировала стильный образ для выписки из роддома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

На снимке, сделанном возле приемного отделения одного из столичных роддомов, новоиспеченная мама позирует рядом с мужем, который держит огромный букет розово-белых пионов.

Позади пары - черный Rolls-Royce, что еще больше подчеркивает атмосферу праздника и статусности момента.

Леся для особого дня выбрала элегантный серый костюм oversize из свободного жакета и широких брюк в мелкую клетку.

Какой &quot;лук&quot; выбрала Леся Никитюк для выписки из роддома: элегантность в сером oversize-костюмеЛеся Никитюк стала мамой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Она сочетала его с классической белой рубашкой и серебристыми туфлями.

Волосы Никитюк собраны в небрежную прическу, а легкий макияж только подчеркивает ее естественную красоту.

В руках звездная мама держит сверток с малышом - нежно и трогательно прижимая к себе.

Муж Леси, военнослужащий Дмитрий Бабчук, также выглядит стильно: он в черных брюках-карго, розовой футболке, серой рубашке в клетку и кроссовках.

Какой &quot;лук&quot; выбрала Леся Никитюк для выписки из роддома: элегантность в сером oversize-костюмеЛеся Никитюк стала мамой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Его вид дополняет уверенный взгляд и, конечно, романтический жест - роскошный букет цветов для любимой.

Это фото уже активно обсуждают в соцсетях: поклонники в восторге от того, как сдержанно, но со вкусом телеведущая подает важнейшие события в своей жизни.

Очевидно, что Леся Никитюк не только осталась верной себе, но и задала новую моду на стильные выписки из роддомов.

Напомним, появляться слухи о беременности Леси Никитюк в сети начали в начале весны.

Однако сама ведущая подтвердила эту новость лишь несколько дней назад. Родила Леся в воскресенье, 15 июня, в государственном роддоме Киева.

Какой &quot;лук&quot; выбрала Леся Никитюк для выписки из роддома: элегантность в сером oversize-костюмеЛеся Никитюк стала мамой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Для важного момента она выбрала Первый роддом на Печерске, где и состоялись роды.

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