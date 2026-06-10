Новый транш от Всемирного банка направят на базовые потребности украинцев

Украина получила дополнительные 236 миллионов евро финансирования через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine. Эти средства направят на обеспечение ключевых социальных расходов и выплату пенсий.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал .

Благодаря новому траншу от Швеции общий объем средств, привлеченных по этой программе Всемирного банка, уже достиг 53,5 миллиарда долларов.

"Ценим весомую и своевременную поддержку наших друзей и партнеров, которая усиливает Украину в условиях российского полномасштабного вторжения", - отметила Свириденко.

По ее словам, новый транш финансирования поступил в Государственный бюджет Украины от Международного банка реконструкции и развития под гарантию Правительства Королевства Швеция.

Сотрудничество Украины и Всемирного банка

Напомним, Всемирный банк является одним из ключевых финансовых партнеров Украины, который не только покрывает текущие социальные расходы, но и финансирует долгосрочные программы восстановления.

В частности, в мае 2025 года банк одобрил дополнительное финансирование в размере 84 миллионов долларов по проекту HOPE. Эти средства направили на восстановление поврежденных войной домов по государственной программе "еВідновлення", что позволит вернуть жилье более 25 тысячам украинских семей.

В то же время эксперты финучреждения отмечают, что из-за продолжающейся агрессии РФ украинская экономика сталкивается с серьезными вызовами.

Согласно апрельскому прогнозу Всемирного банка, основными факторами замедления экономического роста Украины в 2024-2025 годах стали сокращение внешнего спроса, дефицит рабочей силы и перебои со светом. Ускорение экономики до 5,2% ожидается только в 2026 году при условии завершения активных боевых действий и старта масштабного восстановления.