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Жилищная субсидия за этот месяц будет меньше: в ПФУ объяснили, почему

Украина, Вторник 02 апреля 2024 12:22
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Жилищная субсидия за этот месяц будет меньше: в ПФУ объяснили, почему Фото: Субсидия за апрель будет меньше на 50% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отопительный сезон в Украине официально заканчивается 15 апреля. Поэтому субсидия за этот месяц будет меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в пресс-службе, жилищная субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Она рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.

"Это значит, что в апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на услуги отопления", - говорится в сообщении.

Субсидия на лето

На неотапливаемый сезон - на период с 1 мая по 30 сентября - ПФУ рассчитает жилищные субсидии для большинства граждан, получавших их во время отопительного периода, автоматически при условии, что не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи.

"Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять в течение 30 дней в территориальные органы фонда информацию о таких изменениях", - пояснили в ПФУ.

Список категорий граждан, которые должны обратиться с новым пакетом документов для назначения субсидии, размещен на сайте ПФУ .

Субсидии в Украине

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд гривен.

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