RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Пластами накладывают": Арестович назвал число погибших россиян под Бахмутом

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (Alexey Arestovich, Facebook)
Автор: Антон Малиновский

Украинские военные продолжают героические бои под Бахмутом - они уничтожили уже около 8 тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин-LIVE".

Он заявил, что точной информации о вражеских потерях под Бахмутом у него нет, но он знает, что россияне бросают на украинских защитников "пласты" солдат.

"Под Бахмутом. Скажу, что слышал. Не могу ручаться. Около 8000 с российской стороны (умерло, – ред.). Это только под Бахмутом. Пластами накладывают. Это за последние полтора месяца", – заявил он.

Напомним, что 23 октября, украинские военные отразили враждебное наступление в Донецкой области, в том числе возле Бахмута и Авдеевки.

Военные эксперты говорят, что в этой борьбе за контроль над разрушенным городом амбиции российского олигарха Евгения Пригожина, основателя группы наемников ППК "Вагнера", могли омрачить всю стратегическую логику .

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутАлексей АрестовичВойна России против Украины