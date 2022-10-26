"Пластами накладывают": Арестович назвал число погибших россиян под Бахмутом

Украинские военные продолжают героические бои под Бахмутом - они уничтожили уже около 8 тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире " Фейгин-LIVE ".

Он заявил, что точной информации о вражеских потерях под Бахмутом у него нет, но он знает, что россияне бросают на украинских защитников "пласты" солдат.

"Под Бахмутом. Скажу, что слышал. Не могу ручаться. Около 8000 с российской стороны (умерло, – ред.). Это только под Бахмутом. Пластами накладывают. Это за последние полтора месяца", – заявил он.