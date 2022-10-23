ua ru
Вс, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ отбили попытки россиян наступать возле Бахмута и нанесли успешные авиаудары, - Генштаб

Новина українською →
Украина, Воскресенье 23 октября 2022 18:32
ВСУ отбили попытки россиян наступать возле Бахмута и нанесли успешные авиаудары, - Генштаб Иллюстративное фото: ВСУ отбили попытки россиян наступать возле Бахмута и нанесли успешные авиаудары (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 23 октября, украинские военные не дали россиянам продвинуться в Донецкой области, в том числе возле Бахмута и Авдеевки. Также они нанесли шесть результативных авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

По данным украинского военного командования, украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клищиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

При этом авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов. Подтверждено попадание по 6 районам сосредоточения вооружения и военной техники противника. Также подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать БПЛА Shahed-136.

Украинским военным удалось уничтожить военную технику врага, в том числе РСЗО "Ураган" и гаубицы Д-30.

В то же время оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по отдельным направлениям:

  • на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений;
  • на Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ямполевка, Каменка и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении из танков и другой техники россияне вели обстрел у Бахмутского, Бахмута, Клещиевки, Озаряновки, Опытного, Соледара и Яковлевки;
  • на Авдеевском и Запорожском направлениях из танков и артиллерии россияне обстреляли территорию нашей страны возле Авдеевки, Первомайского, Невельского, Водяного, Новомихайловки, Марьинки, Пречистовки, Новоселки и Зализничное.
  • на Южнобужском направлении от огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области.

Напомним, ранее стало известно, что россияне покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Бахмут Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Оккупанты покинули Чаривное и Чкалово. Что происходит в Херсонской области и изменится ли карта
Оккупанты покинули Чаривное и Чкалово. Что происходит в Херсонской области и изменится ли карта
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции