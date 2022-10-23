ВСУ отбили попытки россиян наступать возле Бахмута и нанесли успешные авиаудары, - Генштаб

В воскресенье, 23 октября, украинские военные не дали россиянам продвинуться в Донецкой области, в том числе возле Бахмута и Авдеевки. Также они нанесли шесть результативных авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

По данным украинского военного командования, украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клищиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

При этом авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов. Подтверждено попадание по 6 районам сосредоточения вооружения и военной техники противника. Также подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать БПЛА Shahed-136.

Украинским военным удалось уничтожить военную технику врага, в том числе РСЗО "Ураган" и гаубицы Д-30.

В то же время оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по отдельным направлениям: