"Пластами накладывают": Арестович назвал число погибших россиян под Бахмутом

Українські військові продовжують героїчні бої під Бахмутом - вони знищили вже біля 8 тисяч росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін-LIVE ".

Він заявив, що точної інформації про ворожі втрати під Бахмутом у нього немає, але він знає, що росіяни кидають на українських захисників "пласти" солдатів.

"Під Бахмутом. Скажу, що чув. Не можу ручатися. Близько 8000 з російської сторони (померло, - ред.). Це тільки під Бахмутом. Пластами накладають. Це за останні півтора місяця", - заявив він.