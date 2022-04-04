RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Плани Кремля зламано: Резніков відреагував на "відведення" російських військ

Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зламала плани Кремля. Оскільки про це свідчать "відведення" російських військ на Чернігівському та Сумському напрямках та їх поразка у бої за Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Резнікова у Facebook.

"Російські окупанти зазнали поразки під Києвом. Перший бій за столицю українські захисники і захисниці виграли. Київщину звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів. Це - беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано", - написав міністр.

Зазначимо, як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відведення російських військ з-під Києва - це не правда, а скоріше "зміна позиції". Після якої можуть піти наступні атаки на Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, при цьому заявляючи про те, що нібито "робить кроки до деескалації".

РНБО України ж закликає громадян не вірити черговим фейкам Росії про завершальний етап "спецоперації" та "відведення" своїх військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковВійська РФВійна Росії проти України