В Берлине напали с ножом на украинца после вопроса о национальности

В Берлине напали на 51-летнего украинца с ножом. Неизвестные услышали его речь, после чего спросили о национальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт полиции столицы Германии.

По предварительным данным, утром около 06:40, 51-летний мужчина в выгуливал собаку в берлинском районе Шарлоттенбург-Норд.

Во время прогулки он давал питомцу команды на украинском языке, что услышали двое не неизвестных. После этого возник инцидент.

"Он заявил, что отдавал собаке команды на украинском языке, после чего двое незнакомцев спросили его о национальности. Когда он ответил, что он украинец, один из двух незнакомцев якобы ударил его ножом в живот", - сообщили в полиции.

Там добавили, что после случившегося, неизвестные скрылись. Дальнейшее расследование взял на себя специализированный отдел полиции.

Известно, что на место события были вызваны службы экстренной помощи, которые доставили раненого мужчину в больницу. Сообщается, что угрозы его жизни нет.