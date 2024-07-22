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В Варшаве мужчина напал с ножом на двух 15-летних украинцев, - СМИ

Варшава, Польша, Понедельник 22 июля 2024 22:44
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В Варшаве мужчина напал с ножом на двух 15-летних украинцев, - СМИ Фото: польская полиция (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Бродненском парке Варшавы 26-летний гражданин Узбекистана ранил ножом двух 15-летних парней из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщает издание, информация о конфликте с участием вооруженного ножом мужчины поступила в полицию 22 июля после 15:00.

По неофициальным данным, нападающий родом из Узбекистана. Он якобы прибыл на место происшествия с рюкзаком от компании, занимающейся доставкой еды.

Жертвами стали два 15-летних украинца. Они были госпитализированы в больницу ранениями рук и живота. Также с ними были сверстники, которые не пострадали.

26-летний нападавший был задержан полицией. В побеге злоумышленник якобы потерял свои вещи, что позволило полиции быстро выйти на его след.

Напомним, в июне в немецком городе Франкфурт-на-Майне афганец с ножом напал на украинку. Женщина была серьезно ранена.

А в начале мая стало известно об убийстве двух украинцев в торговом центре Германии. Злоумышленником оказался гражданин РФ. Он напал на украинцев с ножом, после чего был арестован.

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