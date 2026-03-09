Планировали на эту неделю, но отложили: Зеленский назвал причину паузы в переговорах

Он рассказал о результатах своей встречи с переговорной командой Украины. Обсуждалась следующая встреча с США и Россией, которая откладывается из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание - ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны откладывается", - говорится в заявлении президента.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина готова к встрече в любой момент в формате, который "может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны".

"Мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически на второй фронт российской войны против Украины и - шире - всего Запада", - подчеркнул он.

Завершение войны в Украине

Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американский президент Дональд Трамп все еще верит в возможность достижения мира в Украине.