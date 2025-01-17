В Украине изменили правила медосмотра детей. Теперь будут домашние визиты

Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный порядок и периодичность проведения медицинских осмотров детей. Как дома, так и в медицинских учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

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Что и для чего меняет Минздрав

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что за последние 10 лет уровень рождаемости в Украине снизился почти на 40%, а полномасштабная война углубила демографический кризис еще больше.

Он добавил, что доступ к качественным медицинским услугам - важный элемент Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года (одобренной правительством в прошлом году).

"В первые годы жизни ребенка важно предоставлять ему необходимую медицинскую помощь, а родителям - основательную информацию о здоровье и питании ребенка, гигиене, вакцинации, предотвращении несчастных случаев и т.д.", - отметил специалист.

Он добавил, что именно для обеспечения этих моментов Минздрав утвердил обновленный порядок и периодичность проведения профилактических медицинских осмотров детей.

"В частности, предусмотрены домашние визиты семейными медсестрами. Благодарны нашему стратегическому партнеру ЮНИСЕФ за помощь в подготовке медицинских работников, чтобы они могли качественно предоставлять услуги для семей с детьми", - подытожил чиновник.

В Минздраве объяснили, что новый порядок унифицирует подход к медицинскому наблюдению за детьми от рождения до 4 лет по программе "Забота с рождения дома" (запущенной при поддержке ЮНИСЕФ в 2023-2024 годах).

То есть изменения направлены на улучшение предоставления комплексной медико-социальной помощи детям до 4 лет - чтобы каждый ребенок получил лучший старт в жизни.

"Забота с рождения дома"

Программа "Забота с рождения дома" действует уже в 15 областях Украины: Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Полтавской, Волынской, Закарпатской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Ровенской, Черниговской, Одесской, а также в городе Киеве.

Она предусматривает, что семьи с детьми будут получать поддержку медицинских работников по вопросам:

иммунизации;

грудного вскармливания;

питания;

позитивного отцовства;

раннего выявления рисков нарушений развития.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Маммадзаде напомнил, что "первые годы от рождения определяют оптимальный рост и развитие ребенка, поэтому домашние визиты так важны для родителей, опекунов и их детей".

"Домашние визиты - это не только медицинские осмотры, но и возможность предоставить семье психологическую поддержку, научить родителей выявлять ранние признаки нарушений развития и создавать безопасную среду для ребенка. Во время войны это становится еще более важным для семей", - подчеркнул он.

О каких домашних визитах идет речь

Программа "Забота с рождения дома" предусматривает, что семейные медицинские сестры будут осуществлять четыре визита продолжительностью от 60 до 90 минут - непосредственно домой к семьям с детьми (в возрасте от 0 до 4 лет).

После консультации с врачом семьи с детьми могут получить еще шесть консультаций с семейной медсестрой - в медицинских учреждениях.

В Минздраве уточнили, что в рамках пилотной программы медицинские сестры уже осуществляют домашние визиты в 15 областях (в том числе в прифронтовых и отдаленных районах), сочетая гуманитарные мероприятия и меры по восстановлению и развитию.

"В прошлом году более 40 000 детей, их родителей и опекунов воспользовались услугой домашних визитов, которые предоставили более 1 100 медицинских работников, прошедших тренинги", - уточнили в Минздраве.

Отмечается, что в течение 2025 года программа будет доступна во всех регионах Украины.

Подготовка медиков к работе

Для того чтобы подготовить медицинских работников к предоставлению качественных услуг семьям с детьми, ЮНИСЕФ вместе с партнерами создал уже 12 тренингово-ресурсных центров в семи регионах Украины: Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

В 2025 году планируют открыть еще 10 таких центров.

Там медицинские работники имеют возможность улучшить свои знания и приобрести навыки по основным вопросам раннего развития детей, в частности таких: