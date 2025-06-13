Эта распространенная ошибка в бассейне вредит вашей коже и волосам
Химические вещества, используемые в бассейнах, могут повреждать нашу кожу и волосы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Surrey Live.
Какую ошибку делают все в бассейне
Дерматолог Дженнифер Лукас сообщила, что влияние бассейна имеет разрушительную силу на нашу кожу.
Чтобы защитить кожу и волосы, важно смочить их чистой водой перед тем, как зайти в бассейн. Таким образом, кожа и волосы поглотят влагу, а не химикаты из воды бассейна. Для защиты волос можно использовать шапочку для плавания или нанести маску для волос или несмываемый кондиционер.
Также важно смыть воду бассейна в душе после выхода из воды, используя нежное мыло для кожи и питательный кондиционер для волос, а затем увлажнить кожу, нанеся увлажняющий крем.
Людям с экземой рекомендуется нанести смягчающий крем перед входом в бассейн и избегать плавания, если их экзема сильно обострилась или инфицирована.
При плавании на открытом воздухе важно использовать солнцезащитный крем, желательно содержащий диоксид титана или оксид цинка.
Советы для посетителей бассейна
- Принимайте душ до и после посещения бассейна.
- Не купайтесь, если у вас диарея.
- Не используйте бассейн в качестве туалета.
- Используйте плавательные подгузники для детей.
- Делайте перерывы в купании каждый час.
- Не глотайте воду из бассейна.
- Проверьте воду с помощью портативной тест-полоски.
- Если вы не уверены в чистоте воды в бассейне, используйте тест-полоску для определения качества воды. Если уровень хлора в бассейне понижен, вы рискуете заразиться, плавая в бассейне.
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