Плана Трампа по прекращению войны РФ против Украины еще нет, - Ермак

Плана избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины еще нет. И его точно еще не видела украинская власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака журналисту Вадиму Карпьяку.

"Чтобы поставить точку: никакого плана пока не существует. И точно мы пока не видели этого плана. Мы знаем, что существует несколько мнений, несколько позиций, и они обсуждаются", - сказал Ермак.

Руководитель ОП отметил, что во время его встреч с американскими чиновниками в США, его слушали, политикам было интересно, они задавали вопросы и хотели получить больше информации.

"Мне кажется, главное для нас сейчас - это дать эту информацию, объяснить позицию, привести исторические примеры, почему для нас просто прекращение огня не является результатом и каким-то достижением", - добавил Ермак.