Плана Трампа по прекращению войны РФ против Украины еще нет, - Ермак
Плана избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины еще нет. И его точно еще не видела украинская власть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака журналисту Вадиму Карпьяку.
"Чтобы поставить точку: никакого плана пока не существует. И точно мы пока не видели этого плана. Мы знаем, что существует несколько мнений, несколько позиций, и они обсуждаются", - сказал Ермак.
Руководитель ОП отметил, что во время его встреч с американскими чиновниками в США, его слушали, политикам было интересно, они задавали вопросы и хотели получить больше информации.
"Мне кажется, главное для нас сейчас - это дать эту информацию, объяснить позицию, привести исторические примеры, почему для нас просто прекращение огня не является результатом и каким-то достижением", - добавил Ермак.
Планы Трампа по завершению войны в Украине
Напомним, Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что может положить конец войне России против Украины за 24 часа.
На днях во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским 7 декабря Трамп заявил о необходимости немедленного прекращения огня между Россией и Украиной.
По данным Reuters, на столе у Трампа три основных варианта завершения войны. Это планы спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, избранного вице-президента США Джей Ди Венса и бывшего и.о. руководителя разведки Ричарда Греннела. Все они в том или ином виде предлагают замораживание войны за текущей линией разграничения.
Подробнее о том, что известно о планах команды Трампа относительно Украины и какие факторы могут на них повлиять - читайте в материале РБК-Украина.
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