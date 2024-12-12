Плану Трампа щодо припинення війни РФ проти України ще немає, - Єрмак

Плану обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України ще немає. І йог точно ще не бачила українська вдала.

"Щоб поставити крапку: ніякого плану поки не існує. І точно ми поки не бачили цього плану. Ми знаємо, що існує кілька думок, кілька позицій, і вони обговорюються", - сказав Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що під час його зустрічей з американськими чиновниками у США, його слухали, політикам було цікаво, вони ставили питання та хотіли отримати більше інформації.

"Мені здається, головне для нас зараз - це дати цю інформацію, пояснити позицію, навести історичні приклади, чому для нас просто припинення вогню не є результатом та якимось досягненням" - додав Єрмак.