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Из-за резкого похолодания по всей Украине будут плановые и аварийные отключения света

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Украина, Четверг 17 ноября 2022 09:07
Из-за резкого похолодания по всей Украине будут плановые и аварийные отключения света Фото: отключения света запланированы на 17 ноября по всей Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Графики почасовых отключений будут введены по всей Украине в течение суток 17 ноября. Также сегодня дополнительно планируются аварийные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго ".

Как отметили в пресс-службе, из-за резкого похолодания выросло потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это еще больше усложнило и без того непростую ситуацию в энергосистеме.

"Энергетики вынуждены применить больший объем ограничений. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 17 ноября, в Украине ожидается первый снег.

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Укрэнерго відключеня світла Электроэнергия
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