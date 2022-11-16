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В Киеве и области продолжаются аварийные отключения света

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Киев, Среда 16 ноября 2022 09:17
В Киеве и области продолжаются аварийные отключения света Фото: в Киеве и области продолжаются аварийные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве и области до сих пор применяются экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение поставщика энергоресурсов Yasno.

"По указаниям НЭК Укрэнерго в Киеве применены экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что после массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением остается сложной и нестабильной.

"Энергетики прилагают максимум усилий по ее стабилизации. Поэтому статус по вероятным отключениям скоро изменяется", - добавили в Yasno.

Напомним, российская армия 15 ноября снова массированно атаковала Украину. Оккупанты осуществили запуски ракет по нескольким украинским городам и энергетическим объектам.

Кроме того, в Минэнерго предупредили, что российские удары по инфраструктуре Украины могут повлиять и на энергосистемы некоторых соседних стран.

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