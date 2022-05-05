Російських окупантів не вибили з "Азовсталі". Ідуть тяжкі бої, - замкомандира "Азову"

Російські окупанти досі перебувають на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Їх не вибили, там досі точаться важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара "24 каналу".

"Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (окупанти - ред.) на заводі. Ідуть важкі бої", - сказав він.

Арестович заявляв про витіснення

Нагадаємо, сьогодні радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що воїнам Збройних Сил України у Маріуполі вдалося відбити штурм території заводу "Азовсталь". При цьому він наголосив, що наразі в районі заводу продовжуються бої, але наші військові продовжують стримувати переважаючі сили супротивника.

Зазначимо, що російські військові продовжують штурмувати "Азовсталь". Так, вчора командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому повідомив, що війська РФ вже другий день перебувають на заводі, де йдуть важкі кровопролитні бої.

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