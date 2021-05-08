Планували напад на масонську ложу: у Франції затримали трьох неонацистів

У Франції у п'ятницю висунули обвинувачення трьом членам неонацистської групи. Їх підозрюють у плануванні нападу на масонську ложу.

Співбесідник видання поінформував, що троє підозрюваних, двоє чоловіків у віці 29 та 56 років та жінку у віці 53 років, затримали за звинуваченням у "злочинному терористичному об'єднанні".

Їх арештували у вівторок у рамках попереднього розслідування. Його розпочала ще у лютому антитерористична прокуратура Франції щодо невеликої ультраправої групи "Честь та нація".

Вказано, що слідчі перехопили перемовини між підозрюваними та припускають, що вони здійснювали пошук вибухонебезпечних речовин та можливих об'єктів нападів.