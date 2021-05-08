Планували напад на масонську ложу: у Франції затримали трьох неонацистів
У Франції у п'ятницю висунули обвинувачення трьом членам неонацистської групи. Їх підозрюють у плануванні нападу на масонську ложу.
Співбесідник видання поінформував, що троє підозрюваних, двоє чоловіків у віці 29 та 56 років та жінку у віці 53 років, затримали за звинуваченням у "злочинному терористичному об'єднанні".
Їх арештували у вівторок у рамках попереднього розслідування. Його розпочала ще у лютому антитерористична прокуратура Франції щодо невеликої ультраправої групи "Честь та нація".
Вказано, що слідчі перехопили перемовини між підозрюваними та припускають, що вони здійснювали пошук вибухонебезпечних речовин та можливих об'єктів нападів.
Нагадаємо, на початку року у Києві співробітники Служби безпеки України затримали учасників неонацистської банди, ватажком якої був зловмисник на прізвисько "Гітлер". Учасники банди були послідовниками австралійського терориста Брентона Тарранта.
Як писало РБК-Україна, у жовтні 2020 року СБУ затримала членів міжнародного неонацистського угрупування, які займалися вербуванням людей. Їх депортували і заборонили в'їзд в Україну.