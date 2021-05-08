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Планували напад на масонську ложу: у Франції затримали трьох неонацистів

Новость на русском → Франція, Субота 08 травня 2021 16:57
Планували напад на масонську ложу: у Франції затримали трьох неонацистів Фото: у Франції затримали трьох неонацистів (flickr.com)
Автор: Юлія Струк

У Франції у п'ятницю висунули обвинувачення трьом членам неонацистської групи. Їх підозрюють у плануванні нападу на масонську ложу.

Про це повідомляє Euronews, посилаючись на судове джерело.

Співбесідник видання поінформував, що троє підозрюваних, двоє чоловіків у віці 29 та 56 років та жінку у віці 53 років, затримали за звинуваченням у "злочинному терористичному об'єднанні".

Їх арештували у вівторок у рамках попереднього розслідування. Його розпочала ще у лютому антитерористична прокуратура Франції щодо невеликої ультраправої групи "Честь та нація".

Вказано, що слідчі перехопили перемовини між підозрюваними та припускають, що вони здійснювали пошук вибухонебезпечних речовин та можливих об'єктів нападів.

Нагадаємо, на початку року у Києві співробітники Служби безпеки України затримали учасників неонацистської банди, ватажком якої був зловмисник на прізвисько "Гітлер". Учасники банди були послідовниками австралійського терориста Брентона Тарранта.

Як писало РБК-Україна, у жовтні 2020 року СБУ затримала членів міжнародного неонацистського угрупування, які займалися вербуванням людей. Їх депортували і заборонили в'їзд в Україну.

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