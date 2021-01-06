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У Києві затримали банду неонацистів на чолі з "Гітлером"

Київ, Середа 06 січня 2021 17:36
У Києві затримали банду неонацистів на чолі з "Гітлером"
Фото: СБУ (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали учасників неонацистської банди, ватажком якої був зловмисник на прізвисько "Гітлер". Учасники банди були послідовниками австралійського терориста Брентона Тарранта.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Лідер угруповання організував конспіративну мережу. Через неї "Гітлер" розповсюджував "маніфест" Тарранта з закликами та інструкцій по здійсненню терактів на расовому та релігійному ґрунті.

"За результатами проведення комплексу слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз та обшуків правоохоронці отримали докази причетності "Гітлера" до злочинної діяльності. Також вилучено друковані видання "маніфесту", засоби зв'язку, оргтехніку, з використанням якої поширювали терористичні матеріали, а також неонацистську символіку", - повідомили в СБУ.

У Києві затримали банду неонацистів на чолі з &quot;Гітлером&quot;

"Гітлеру" повідомили про підозру за ст. 27 (види співучасників) та ч. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також встановлено, що активну участь у діяльності угруповання брали кілька людей з неонацистської середовища, одним з ватажків якої був росіянин. Він був затримано влітку 2020 року в Києві. Йому оголошено підозру за ст. 258-2, ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наголошується, що Брентон Таррант в березні 2019 року вбив 51 і поранив 40 мусульман в мечетях міста Крайчестер у Новій Зеландії. Терорист здійснював онлайн трансляцію розстрілу мирних віруючих, а перед цим поширив в мережі так званий маніфест "Велика заміна". У ньому Таррант закликав до скоєння терактів проти представників інших рас і релігій.

Раніше РБК-Україна писало, що в жовтні СБУ затримала членів міжнародної неонацистського угрупування, які займалися вербуванням людей. Їх депортували і заборонили в'їзд в Україну.

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