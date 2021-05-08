Планировали нападение на масонскую ложу: во Франции задержали трех неонацистов

Во Франции в пятницу предъявили обвинение трем членам неонацистской группы. Их подозревают в планировании нападения на масонскую ложу.

Собеседник издания сообщил, что трое подозреваемых, двое мужчин в возрасте 29 и 56 лет и женщина в возрасте 53 лет, задержали по обвинению в "преступном террористическом объединении".

Их арестовали во вторник в рамках предварительного расследования. Его начала еще в феврале антитеррористическая прокуратура Франции относительно небольшой ультраправой группы "Честь и нация".

Указано, что следователи перехватили переговоры между подозреваемыми и предполагают, что они осуществляли поиск взрывоопасных веществ и возможных объектов нападений.