Планировали нападение на масонскую ложу: во Франции задержали трех неонацистов
Во Франции в пятницу предъявили обвинение трем членам неонацистской группы. Их подозревают в планировании нападения на масонскую ложу.
Собеседник издания сообщил, что трое подозреваемых, двое мужчин в возрасте 29 и 56 лет и женщина в возрасте 53 лет, задержали по обвинению в "преступном террористическом объединении".
Их арестовали во вторник в рамках предварительного расследования. Его начала еще в феврале антитеррористическая прокуратура Франции относительно небольшой ультраправой группы "Честь и нация".
Указано, что следователи перехватили переговоры между подозреваемыми и предполагают, что они осуществляли поиск взрывоопасных веществ и возможных объектов нападений.
Напомним, в начале года в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников неонацистской банды, главарем которой был злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Участники банды были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта.
Как писало РБК-Украина, в октябре 2020-го СБУ задержала членов международной неонацистской группировки, которые занимались вербовкой людей. Их депортировали и запретили въезд в Украину.