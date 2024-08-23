Планы на производство в Польше корейских танков K2 под вопросом. СМИ узнали причину

Отмечается, что соглашение между Польшей и Южной Кореей должно быть подписано в первую неделю сентября на международной выставке оружия в Кельце. По данным польского издания, этого не произойдет.

Переговоры о закупке следующей партии в последующие 180 танков продолжаются уже несколько месяцев. Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш два месяца назад заявлял, что "все усилия и ресурсы направлены на то, чтобы как можно быстрее запустить это производство".

Министр также уверял, что танки из новой партии будут производиться в Польше. Однако Rzeczpospolita отмечает, что это невозможно. Только на поставку производственной линии уходит полтора года. Также нужно время на обучение людей, строительство завода или площадки.

Как пишет польское СМИ, переговоры о закупке новых танков затягиваются из-за отсутствия согласия между потенциальными подрядчиками и финансирования.