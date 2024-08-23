Плани на виробництво у Польщі корейських танків K2 під питанням. ЗМІ дізналися причину

Зазначається, що угода між Польщею та Південною Кореєю повинна бути підписала у перший тиждень вересня на міжнародній виставці зброї в Кельце. За даними польського видання, цього не станеться.

Переговори про закупівлю наступної партії наступних 180 танків тривають вже кілька місяців. Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш два місяці тому заявляв, що "усі зусилля й ресурси спрямовані на те, щоб якнайшвидше запустити це виробництво".

Міністр також запевняв, що танки з нової партії будуть вироблятися у Польщі. Проте Rzeczpospolita зазначає, що це нереально. Лише на постачання виробничої лінії потрібно півтора року. Також потрібен час на навчання людей, побудову заводу чи майданчика.

Як пише польське ЗМІ, переговори про закупівлю нових танків затягуються через відсутність згоди між потенційними підрядниками та фінансування.