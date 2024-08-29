Планы России не изменились. Румыния призывает усиливать поддержку Украины и санкции против РФ, - Одобеску

Она отметила, что цели России против Украины не изменились. Также Одобеску отметила необходимость разблокирования Европейского фонда мира и миссии военной помощи EUMAM для обеспечения украинской армии всем необходимым.

Руководитель МИД Румынии отметила, что Россия продолжает наносить удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, поскольку это стало "нормой" для Москвы.

Кроме этого, Одобеску отметила, что партнеры должны помочь Украине подготовиться к зиме. Из-за российских обстрелов украинской энергетики она снова может быть очень сложной.

Также Одобеску заявила, что Румыния продолжит оказывать поддержку Украине со своей стороны. По ее словам, она будет включать помощь для энергосистем как Украины, так и Молдовы.

Руководитель МИД Румынии призвала усиливать политику международной изоляции России, которая будет включать увеличение санкционного давления и принятие новых ограничений против нее. Это нужно, поскольку РФ продолжает угрожать стабильности как Украины, так и Молдовы, а также других европейских стран.

"Я имею в виду гибридные атаки России, направленные против Украины, Молдовы и стран-членов ЕС", - отметила она.

Румыния и ее поддержка

С 2022 года Румыния активно поддерживает Украину на пути борьбы против российского агрессора, оказывая гуманитарную и военную помощь. Она приняла сотни тысяч украинских беженцев, снабжая их жильем, медицинской помощью и образованием.

Также страна поддерживала санкции против России на международной арене, включая инициативу конфискации замороженных российских активов. Кроме того, Румыния помогает Украине и Молдове с энергетической безопасностью на фоне постоянных атак РФ на украинскую энергосистему.

Кстати, Россия не раз с 2022 года нарушила воздушное пространство Румынии. На ее территорию также падали обломки российских дронов и ракет, неоднократно объявлялась воздушная тревога на границе с Украиной.

Румынское ПВО всегда готово к защите своего государства от российских ракет и дронов. Кроме этого, страна постоянно уничтожает дрейфующие в водах Черного моря мины РФ.