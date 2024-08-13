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ВМС Румынии обезвредили дрейфующую минy на побережье Черного моря

Вторник 13 августа 2024 14:57
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ВМС Румынии обезвредили дрейфующую минy на побережье Черного моря Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Военно-морские силы Румынии во вторник, 13 августа, провели контролируемый взрыв мины, которая приближалась к берегу Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства обороны Румынии, рано утром местные власти сообщили о неопознанном объекте, выброшенном на берег в районе Гриндул Читук на юго-востоке Румынии. Эта территория является частью дельты Дуная, граничащей с Украиной.

"На основании фотографий, сделанных на месте, объект был идентифицирован как противопехотная мина типа ЯРМ", - говорится в заявлении ведомства.

Мина была успешно уничтожена военными.

Черное море играет ключевую роль в транспортировке зерна, нефти и нефтепродуктов. Его берега делят Болгария, Румыния, Грузия, Турция, а также Украина и Россия. С начала войны в Черном море было обнаружено и обезврежено более 100 дрейфующих мин, сообщили в румынских военно-морских силах.

Разминирование Черного моря

С момента начала войны России против Украины в 2022 году, Румыния, Болгария и Турция создали совместную оперативную группу для обезвреживания дрейфующих мин в Черном море. Это стало необходимым после того, как в результате боевых действий в регионе стали появляться опасные объекты на морской поверхности.

1 июля Румыния, Болгария и Турция начали совместную операцию по поиску мин в Черном море.

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