ВМС Румынии обезвредили дрейфующую минy на побережье Черного моря

Военно-морские силы Румынии во вторник, 13 августа, провели контролируемый взрыв мины, которая приближалась к берегу Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства обороны Румынии, рано утром местные власти сообщили о неопознанном объекте, выброшенном на берег в районе Гриндул Читук на юго-востоке Румынии. Эта территория является частью дельты Дуная, граничащей с Украиной.

"На основании фотографий, сделанных на месте, объект был идентифицирован как противопехотная мина типа ЯРМ", - говорится в заявлении ведомства.

Мина была успешно уничтожена военными.

Черное море играет ключевую роль в транспортировке зерна, нефти и нефтепродуктов. Его берега делят Болгария, Румыния, Грузия, Турция, а также Украина и Россия. С начала войны в Черном море было обнаружено и обезврежено более 100 дрейфующих мин, сообщили в румынских военно-морских силах.