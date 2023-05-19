Планы РФ по свержению власти Молдовы провалились, но будут новые попытки, - Санду

Планы РФ свергнуть проевропейские власти в Молдове провалились, однако, можно ожидать новых попыток со стороны пророссийских сил.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Молдова-1.

"Мы уверены, что они сделают новую попытку, однако конкретной информации об этом у меня нет. Будут сделаны новые попытки, поскольку планы Кремля очевидны – это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне", – сказала Санду. .

Она отметила, что РФ планировала переворот весной 2023 года, но благодаря тому, что действующая власть "имела достаточную информацию", попытки России закончились неудачей.

Напомним, что Санду заявила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

До этого украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове , целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

В свою очередь, Служба разведки и безопасности Молдовы (СИБ) подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России по разрушению политической ситуации в стране.

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