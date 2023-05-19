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Плани РФ з повалення влади Молдови провалилися, але будуть нові спроби, - Санду

Фото: президентка Молдови Майя Санду (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Плани РФ скинути проєвропейську владу в Молдові провалилися, однак, можна чекати нових спроб зі сторони проросійських сил.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал Молдова-1.

Вона зазначила, що РФ планувала переворот на весну 2023 року, але завдяки тому, що чинна влада "мала в своєму розпорядженні достатню інформацію", спроби Росії закінчились невдачею.

"Ми впевнені, що вони зроблять нову спробу, однак конкретної інформації про це у мене немає. Будуть зроблені нові спроби, оскільки плани Кремля очевидні - це зміна уряду в Кишиневі на проросійське та використання Республіки Молдова проти України у цій війні", - сказала Санду.

Нагадаємо, що Санду заявила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.

До цього українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові, метою якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

У свою чергу, Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки щодо планів Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.

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МолдоваМая Санду